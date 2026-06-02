La Roma è in Champions League, non ha necessità di smantellare la rosa e ha in Gianluca Mancini uno dei punti fermi del presente e del futuro. Tanto che il rinnovo del difensore, messo in stand by ad inizio 2026, dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Il contratto di Mancio d'altronde scade nel 2027 e non c'è una fretta spasmodica per annunciare il prolungamento che lo legherebbe alla Roma praticamente a vita. Non c'è alcuna intenzione né da parte del giocatore né della società giallorossa di separarsi nonostante le voci circolate in queste ore di un presunto interessamento dell'Inter nei suoi confronti. Peraltro a Trigoria non risultano sondaggi del club nerazzurro. Mancini si sente il leader di questa squadra e nella capitale si trova a meraviglia. Con Gasperini ha stretto un rapporto sincero e non intende di certo lasciare la Roma proprio nel suo primo anno di Champions in giallorossa. Possibilità di cessione prossime alle zero.