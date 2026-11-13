C'è attesa, speranza e soprattutto voglia di entrare in una nuova 'casa'. I tifosi della Roma aspettano da anni il nuovo stadio, un progetto che affonda le radici nell'era Pallotta e che nel tempo è diventato quasi un'ossessione per tutto il mondo giallorosso. Adesso, però, la meta sembra sempre più vicina. La prima pietra potrebbe arrivare già all'inizio del 2027 e, almeno per il momento, il percorso procede secondo i tempi previsti. A confermarlo è stato Massimo Sessa, commissario straordinario per Euro 2032, che ha fatto il punto - al quotidiano 'diariodiac' - sullo stato dei lavori delle grandi infrastrutture in vista degli Europei. Sul progetto di Pietralata le sue parole sono state chiare: “Ad oggi lo stadio della Roma sta rispettando il cronoprogramma”. Una conferma importante per il club e per i tifosi, che da tempo aspettano segnali concreti. Sessa ha poi allargato il discorso agli altri impianti coinvolti nel percorso verso Euro 2032, spiegando a che punto si trova l'iter: “La fase complessa di tutte le grandi infrastrutture in Italia, il segmento del permitting e delle approvazioni, vede lo stadio della Roma, quello del Napoli, del Palermo e anche quello di Firenze aver superato questo passaggio. Ora entriamo nella fase di verifica di una parte dei progetti, per poi passare alla fase esecutiva. L'auspicio è che in questa fase ci siano imprese adeguate a sostenere interventi di questa dimensione”.