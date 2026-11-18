Ademola Lookman non sarà ceduto a gennaio. E non per una resistenza "tecnica" dell'Atletico Madrid. Il problema fisico dell'attaccante, infatti, si è rivelato più grave di quanto inizialmente stimato, sebbene sia ancora presto per dare per conclusa la sua annata. Lookman, accostato di recente anche alla Roma, ha dovuto alzare bandiera bianca il 13 novembre nel corso della sfida tra Nigeria e Tanzania. Se le prime ipotesi suggerivano un trauma di lieve entità, gli accertamenti strumentali svolti una volta tornato in Spagna hanno invece riscontrato una distorsione di grado elevato al ginocchio, come reso noto ieri dalla società spagnola. La dirigenza ha fatto sapere che il calciatore inizierà un percorso di terapie fisiche e rieducazione, subordinando qualsiasi stima sul rientro ai progressi mostrati durante le cure. Per quanto tempo l'attaccante sarà costretto ai box? I media iberici prefigurano un'assenza prolungata per svariate settimane. L'emittente Cadena SER stima un'attesa di circa cinque settimane, il quotidiano Mundo Deportivo sposta l'asticella ad almeno sei, mentre AS giudica improbabile un suo ritorno in campo prima dell'inizio del 2027. Ma i tempi potrebbero essere più lunghi.