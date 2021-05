Liverpool, Wijnaldum dice addio e svela: “Non ho firmato per altri club”

Le parole dell'olandese: "Speravo di giocare qui ancora tanti anni, ma purtroppo le cose sono andate diversamente"

Georginio Wijnaldum ha giocato oggi la sua ultima partita con il Liverpool. L'olandese è adesso ufficialmente svincolato e libero di accasarsi con un'altra squadra. Queste le sue parole alla fine del match con il Crystal Palace: "Sto combattendo contro le lacrime in questo momento. I tifosi del Liverpool mi hanno dimostrato grande amore durante i cinque anni. Mi mancheranno, sai? Speravo di giocare qui ancora tanti anni, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Ora devo iniziare una nuova avventura ma non ho ancora firmato per un altro club” ha detto a Sky Sport UK. Sulle sue tracce anche la Roma, alla ricerca di rinforzi in mediana per la nuova stagione.