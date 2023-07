LIVE Morata, l’Inter prova l’affondo: agenti del giocatore in sede

Giornata caldissima sull'asse Roma-Milano. I giallorossi e l'Inter sono i club più interessati ad Alvaro Morata e gli agenti del calciatore sono nella sede dei nerazzurri per ascoltare l'offerta. Lo spagnolo ha aperto alla destinazione, ma non è l'unico obiettivo del club. Distanti Milan e Juventus. Per la Roma l'ostacolo più grande è dato dall'ingaggio dell'ex centravanti del Real e del Chelsea.