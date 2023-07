Mercato, incontro Inter-agenti Morata. Bozzo: “E’ andato bene, non aggiungo altro”

Il club nerazzurro non vuole pagare la clausola da 21 milioni di euro come richiesto dall'Atletico Madrid

Si è tenuto oggi pomeriggio un lungo incontro nella sede dell'Inter che si è concluso alle 20:15. Circa due ore con i dirigenti nerazzurri a parlare con gli agenti di Alvaro Morata, il centravanti che Inzaghi vuole per la sua squadra: "E' andato bene, non aggiungo altro", le parole di Bozzo. L'Inter non vuole pagare la clausola da 21 milioni di euro come richiesto dall'Atletico Madrid e, secondo quanto riferisce Sky Sport, si cercherà l'accordo con il club spagnolo ma non è semplice.