Lisandro Martinez, è derby tra Roma e Lazio. Anche il Barca in agguato

Si prefigura un derby di mercato tra Roma e Lazio per Lisandro Martinez. Secondo quanto riporta TMW in Italia sarebbero proprio le due squadre romane a contendersi le prestazioni future del difensore dell’Ajax, che ha fissato il prezzo sui 20-25 milioni di euro. La concorrenza europea sarebbe però di livello assoluto. Il Barcellona del nuovo presidente Laporta vuole sfruttare il canale preferenziale con i lancieri che ha permesso il passaggio nelle ultime sessioni di mercato sia di De Jong sia di Dest. Non soltanto però Italia e Spagna, ma anche la Francia del PSG potrebbe preparare l’affondo, visti i sondaggi fatti dai parigini nel recente passato. Un intreccio particolare per la Roma, che affronterà proprio i biancorossi nel doppio confronto valevole per i quarti di finale di Europa League.