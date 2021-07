Lippi (ag. Spinazzola): “Leo felice alla Roma, speriamo torni entro il 2021”

Il procuratore del terzino: "Noi, la squadra e Mourinho lo aspettiamo. Speriamo entro l'anno"

La Roma è a un passo dall'acquisto di Matias Vina. Il nuovo terzino sinistro sarà il sostituto di Spinazzola, out per la prima parte di stagione per l'infortunio al tendine d'Achille. Davide Lippi, agente del neo-campione d'Europa, ha parlato del suo assistito a Rai Sport: “Sta vivendo l’infortunio, anche se grande, con euforia per questa vittoria che si sente cucita addosso come tutto il gruppo. È felice a Roma, è contento di stare alla Roma e adesso lo aspettiamo, noi come Mourinho e tutta la squadra, di corsa entro fine anno speriamo”.