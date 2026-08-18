La pista che porta a Rafael Leao è in salita. Il portoghese è stato offerto ai giallorossi dall'agente Jorge Mendes (lo stesso di Rodrigo Mora) ma difficilmente vestirà la maglia giallorossa. I costi dell'operazione tra cartellino e ingaggio sono considerati elevati dal club e c'è anche un altro ostacolo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Leao non ha voglia di rimanere in Serie A. Vorrebbe giocare la Champions League ma all'estero. Nei giorni scorsi ha rifiutato l'Aston Villa, ma il suo futuro è lontano da Milano ma vederlo con la maglia giallorossa è quasi impossibile.