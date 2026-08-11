Rafael Leao potrebbe rimanere al Milan nonostante le attenzioni di diversi club tra cui la Roma. L'esterno portoghese era finito nel radar dei giallorossi per completare l'attacco di Gasperini ma la pista non si è mai davvero scaldata. E mentre il ds D'Amico punta a chiudere nelle prossime ore l'affare col Porto per Rodrigo Mora, sui social è arrivato il messaggio proprio di Leao che - allontanando il possibile addio ai rossoneri - ha ribadito: "Il mio unico pensiero è il campo. Sono concentrato nel dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento. Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi".