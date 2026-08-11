La Roma, dopo aver conquistato sul campo l’accesso alla Champions League, è pronta a lanciare la campagna abbonamenti per le coppe della stagione 2026/27. A partire da domani alle ore 12:00, i tifosi potranno acquistare il pacchetto che comprende cinque partite: le quattro gare casalinghe della fase di Champions League e l’ottavo di finale di Coppa Italia. La vendita sarà articolata in due fasi. La prima sarà riservata agli abbonati alla Serie A 2026/27, mentre l’eventuale vendita libera prenderà il via dalle ore 15 di mercoledì 19 agosto. I prezzi varieranno in base alla tipologia di abbonamento scelta: si partirà da 31 euro a partita per la formula Classic e da 35 euro a partita per la formula Plus. Per gli Abbonamenti Coppe non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore.

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🏟️ Mercoledì 12 agosto alle ore 12:00 al via gli abbonamenti coppe 2026-27!



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