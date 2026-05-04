L’Atalanta pronta a valutare l’addio di D’Amico. E Percassi (ri)pensa a Sartori

Della programmazione per la prossima stagione fa parte in maniera marcata anche la scelta del nuovo direttore sportivo. Massara va verso l'addio dopo un solo anno e i nomi sono sostanzialmente due per la Roma: D'Amico e Manna. E in estate potrebbe attivarsi una sorta di domino dei ds. Da Bergamo, secondo 'Il Resto del Carlino' infatti arrivano indiscrezioni e notizie su come la coppia Percassi-Pagliuca stia pensando di riportare Giovanni Sartori in nerazzurro, qualora D'Amico dovesse salutare. Ma a Bologna non ne vogliono sapere e Sartori sta lavorando a pieno ritmo con Di Vaio e Fenucci per programmare il futuro. Insomma, nulla a oggi lascia presagire a un addio, anche perché tra le intenzioni della Dea e il futuro c'è di mezzo un contratto fino al 2027 che lascia al Bologna l'ultima parola sulla vicenda, ammesso e non concesso peraltro che Sartori venga effettivamente contattato e chieda di poter tornare a Bergamo, cosa niente affatto scontata. Una cosa è certa: tutto parte da Trigoria. La Roma pensa a Manna del Napoli e a D'Amico per la sostituzione, Sogliano del Verona è un altro papabile. Qualora la Roma puntasse su D'Amico, l'Atalanta potrebbe non opporsi e non è neppure da escludere che se la Roma puntasse su Manna il Napoli di De Laurentiis possa chiedere del diesse atalantino, con Percassi che potrebbe non opporsi. Stando a quanto filtra, l'Atalanta potrebbe rilanciare e avviare un nuovo ciclo dopo questa stagione al di sotto delle attese e per farlo vorrebbe riportare a Bergamo l'uomo che ha contribuito alla scalata della Dea al calcio italiano ed europeo, ovvero Sartori, che fu liberato dalla proprietà nerazzurra nell'estate 2022, nonostante avesse ancora contratto, sacrificato sull'altare dei dissidi con Gasperini. Ma ora Gasp è nella capitale e per questo Percassi vorrebbe nuovamente l'uomo mercato. Difficile però il Bologna lo lasci andare.