A luglio Gian Piero Gasperini avrebbe riabbracciato volentieri Gianluca Scamacca, questa volta alla Roma, dove il centravanti poteva ricoprire il ruolo di alternativa a Malen. Alla fine, però, l’attaccante è rimasto all’Atalanta, che - scrive Nicolò Schira su 'Il Giornale' - non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di privarsi del giocatore, ritenuto un elemento fondamentale per il reparto offensivo. La società bergamasca è ora pronta a blindarlo, col prolungamento del contratto fino al 2030.