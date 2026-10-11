Il tecnico giallorosso aveva puntato il suo ex centravanti per il ruolo di vice-Malen, poi andato nei piedi di Santi Castro
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A luglio Gian Piero Gasperini avrebbe riabbracciato volentieri Gianluca Scamacca, questa volta alla Roma, dove il centravanti poteva ricoprire il ruolo di alternativa a Malen. Alla fine, però, l’attaccante è rimasto all’Atalanta, che - scrive Nicolò Schira su 'Il Giornale' - non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di privarsi del giocatore, ritenuto un elemento fondamentale per il reparto offensivo. La società bergamasca è ora pronta a blindarlo, col prolungamento del contratto fino al 2030.
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