L’Atalanta prende Piccini per la corsia di destra. Si complica l’affare Karsdorp

Sembrava tutto definito tra Roma e Atalanta per l’approdo di Karsdorp a Bergamo. L’0perazione, infatti, era stata chiusa sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, salvo poi complicarsi a causa del mancato accordo sulle commissioni tra la società nerazzurra e gli agenti dell’olandese. La società di Percassi ha dunque iniziato a guardarsi intorno per cercare un sostituto e come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, avrebbe chiuso per il terzino Piccini dal Valencia. Il calciatore dovrebbe arrivare già in serata a Bergamo complicando sempre di più la trattativa per Karsdorp che a questo punto potrebbe rimanere nella Capitale.