L’agente di Under: “A gennaio offerte record ma la Roma ha rifiutato”

Utku Cenikli, agente della Lian Sports, società che gestisce la procura di Cengiz Under, ha rilasciato un’intervista al canale televisivo turco Futbolarena. Cenikli ha parlato proprio dell’esterno giallorosso: “A gennaio sono arrivate offerte record per Cengiz, ma la Roma non le ha accettate. Sono arrivate sia dall’Italia che dall’estero, ma non perché i giallorossi lo avessero messo sul mercato“. In questa stagione il turco classe ’97 ha collezionato 16 presenze trovando il gol in tre occasioni, tutte in campionato. L’addio a gennaio non c’è stato, ma a giugno potrebbe essere uno dei sacrificati per far quadrare i conti del Fair Play Finanziario.