L’agente di Rugani: “Ama la Juventus, ma se ci saranno opportunità le analizzeremo”

L’asse tra Roma e Juventus è pronto a scaldarsi di nuovo. Tra i tanti nomi in ballo anche quello di Daniele Rugani, difensore più volte vicino ai giallorossi e tornato in orbita nei possibili scambi tra i due club. Davide Torchia, agente del difensore classe ’94, è tornato a parlare del suo futuro: “Per scelte tecniche in difesa il mister Sarri preferisce non cambiare molto. In termini di impiego le cose vanno valutate anche nella misura delle percentuali di possibilità e ora potrebbero essercene di più per tutti, visto che la Juve ha anche diversi infortuni, ma non saprei dire chi entra, come e quando. Qualcosa in testa c’è sicuramente. Si parla – ha detto Torchia a ‘TMW Radio’ – di una campagna acquisti in una situazione compressa ed accavallata. I giocatori si faranno giusto dieci giorni alle terme”.

Su Rugani e la Juventus: “Delle 250 partite che più o meno ha fatto la Juve in questo ultimo periodo, farne 120 non è poi così male, è quasi il 50%. Significa non essere stato una comparsa, ma aver dato un contributo. Poi si valuteranno tutte le opportunità a fine campionato, fermo restando che la Juve è sempre stata contenta del calciatore. A me di beneficenza non ne hanno mai fatta, e ognuno ha quello che si merita. Normale che ci sia una valutazione di questo tipo, ma con grande serenità perché parliamo di un giocatore che ama il club d’appartenenza, e preferisce sempre stare lì e lottare. Nella vita poi niente è per sempre, e se ci saranno opportunità le analizzeremo con la Juve, ma ora è prematuro”.