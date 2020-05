L’agente di Hysaj: “Elseid andrà sicuramente alla Roma? Tutte cavolate”

Elseid Hysaj in estate lascerà il Napoli. Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2021 ma ha già comunicato al club azzurro di non aver intenzione di rinnovarlo. L’albanese nelle ultime finestre di mercato è stato accostato più volte alla Roma: il ds Petrachi e il suo agente hanno parlato a lungo di un suo possibile trasferimento in giallorosso, magari torneranno a farlo concretamente nelle prossime settimane. Ma nel frattempo il procuratore Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha voluto fare il punto della situazione sul futuro del proprio assistito dichiarando che il passaggio alla Roma non è certo. Queste le sue parole:

“E’ rimasto a Napoli perché quest’estate saltò la trattativa per portarlo via. Offerte per lui adesso non sono ancora arrivate. Se andrà sicuramente alla Roma? Tutte cavolate“.