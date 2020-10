L’agente di Dzeko: “Se Edin è tranquillo? Non lo so, non lo vedo da dieci giorni…”

Per l’ennesima volta Edin Dzeko è rimasto alla Roma. Dopo Chelsea e Inter, il bosniaco era ormai quasi un giocatore della Juventus, poi il mancato di arrivo di Milik ha fatto saltare anche il suo trasferimento in bianconero, già deciso. “È inutile parlare di quello che poteva essere e non è stato. La Juventus ci aveva avvertito della necessità di trovare un attaccante e il blocco del Napoli su Milik ha costretto i bianconeri a prendere un altro giocatore“, le parole di Silvano Martina. L’agente di Dzeko, intervenuto a ‘Sportitalia’, ha poi concluso: “Se Edin è tranquillo? Non lo so, sono 10 giorni che non lo vedo… “