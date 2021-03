L’agente di Cristante e Mancini a colloquio con Pinto

Con la pausa per le nazionali c’è tempo per poter discutere del futuro della Roma, in particolare dei calciatori. Con l’arrivo di Tiago Pinto a gennaio, si sta pianificando anche il prossimo calciomercato. Il nuovo GM dei giallorossi sta incontrando alcuni procuratori dei giocatori e oggi è toccato a Giuseppe Riso, agente di Cristante e Mancini. Questa mattina, come scrive Sky Sport, si è recato a Trigoria per incontrare il portoghese. Prima però si è sincerato delle condizioni del numero 4 giallorosso, alle prese con un infortunio al pube che gli ha impedito di recarsi in Nazionale. Una volta incontrato Pinto ha parlato del futuro dei due assistiti, in particolare di Cristante che con il nuovo ruolo affidatogli da Fonseca è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in squadra, oltre ad aver indossato anche la fascia da capitano. Questo potrebbe portare a un adeguamento di contratto e oggi i due hanno iniziato la conversazione. La volontà rimane comunque quella di prolungare il contratto in scadenza 2024. Per quanto riguarda Mancini, anche lui in scadenza 2024, la Roma vorrebbe blindarlo, continuando così la strada intrapresa con i rinnovi di Ibanez e Karsdorp delle scorse settimane.