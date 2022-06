La Roma valuta Veltman per la difesa: c’è la concorrenza del Siviglia

La Roma è sicuramente una delle squadre più attive sul mercato. Molti dei nomi accostati ai giallorossi giocano dal centrocampo in su. Per la difesa invece, fatta eccezione per Celik (per il quale si aspetta a breve l'ok del Lille al trasferimento), la situazione sembra essere molto più calma. I nuovi arrivi in questo reparto dipenderanno dalle cessioni, soprattutto da quella di Ibanez che è il principale indiziato. La redazione inglese di Sky Sport, intanto, parla di un interessamento di Mourinho per Veltman, terzino destro attualmente in forza al Brighton con un contratto fino al 2023 rinnovabile di un altro anno. L'olandese, però, non è per nulla deciso a rimanere in Inghilterra. L'ex Ajax può giocare anche centrale e sarebbe un'opportunità di qualità a basso costo e affidabile. Nella scorsa stagione, infatti, ha giocato 37 partite segnando anche un gol. Lo sa bene anche Monchi che lo segue da vicino per il suo Siviglia.