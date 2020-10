La Roma ufficializza i prestiti di Coric e Bouah

Altre due operazioni in uscite per la Roma. In attesa di registrare l’uscita di Diego Perotti al Fenerbahce e di chiudere con la Sampdoria la cessione di Fazio, i giallorossi confermano tramite i propri canali ufficiali i prestiti di Ante Coric al VVV Venlo e di Devid Bouah al Cosenza. Per entrambi i giocatori si tratta di cessioni in prestito secco. Le due trattative, da poco ratificate dal club giallorosso, erano state ufficializzate dagli altri due club già nella giornata di ieri. Il centrocampista si trasferisce in Eredivisie dopo un’esperienza piuttosto incolore con la maglia dell’Almeria, mentre per il diciannovenne romano si tratta della prima esperienza lontano dalla Capitale.