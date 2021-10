La Roma punta tutto su Zakaria: Pinto vuole subito l’accordo col giocatore

Il gm giallorosso vorrebbe trovare l'intesa con lo svizzero per la prossima stagione e poi trattare con il Borussia per portarlo a Trigoria già a gennaio

La Roma ci riprova per Denis Zakaria. I giallorossi hanno intenzione di regalare un centrocampista a Mourinho nel calciomercato di gennaio e per questo Tiago Pinto ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore svizzero del Borussia Moenchengladbach. Come riporta 'Sky Sport', il contratto del classe '96 scade a giugno 2022, diventerà un nome decisamente appetibile per tanti e per questo motivo la Roma vuole provare ad anticipare tutti. Il gm portoghese vorrebbe raggiungere subito l'intesa con Zakaria in vista della prossima stagione, ma comunque cercare di farlo arrivare già a gennaio. In questo caso, ovviamente, servirà trattare anche con i tedeschi ma avendo già in pugno un accordo con lo svizzero. Il piano di Pinto sarebbe quello di ragionare su un'intesa legata a una sorta di bonus per il raggiungimento della Champions League o una percentuale sulla futura rivendita, o magari addirittura uno scambio con un giocatore in uscita da Trigoria. Ma la strada, almeno nelle intenzioni, è già tracciata.