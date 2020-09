La Roma punta Nehuen Perez: trattative aperte con l’Atletico Madrid, novità nei prossimi giorni

Con l’addio di Kolarov alla Roma (la prossima settimana sono attese le visite mediche per il serbo con i nerazzurri), la Roma si tutela puntando su Nehuen Perez dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi stanno continuando a trattare con il club madrileno per il ventenne argentino e sono attese novità nei prossimi giorni. La valutazione di Perez si aggira intorno ad una decina di milioni. Nella scorsa stagione è stato impegnato in Portogallo, vestendo la maglia del Familicao, con cui ha totalizzato 23 presenze.