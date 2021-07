La Roma pensa anche a Dijks: sondaggio per il terzino del Bologna

L'olandese tra i nomi per cui i giallorossi hanno chiesto informazioni

C'è anche Mitchell Dijks tra i nomi seguiti dalla Roma per raccogliere il testimone in questi mesi da Leonardo Spinazzola, che domani si opererà e dovrà stare fermo per tanti mesi. Nella girandola di nomi, da Emerson a Marcos Alonso e Biraghi, è finito anche l'esterno del Bologna. Secondo 'Sky Sport', infatti, i giallorossi avrebbero sondato l'olandese classe '93 che in questa stagione ha trovato il campo con poca continuità a causa di qualche infortunio di troppo. Quello di Dijks sarebbe tra i nomi più probabili, insieme a quello di Dimarco dell'Inter.