Gasperini aspetta un vice Wesley per rinforzare la fascia sinistra, in lista anche Udogie
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La Roma continua a lavorare per rinforzare il pacchetto degli esterni di centrocampo. Rimane in piedi la trattativa col Torino per Cacciamani. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Cairo ha detto 'no' all'offerta da 12 milioni di euro, ma i giallorossi stanno pensando al rilancio per avvicinarsi ai 20 richiesti dal club granata. Sullo sfondo c'è anche il nome di Luis Henrique dell'Inter, pallino del ds Tony D'Amico. I nerazzurri chiedono 30 milioni di euro. Gasperini aspetta un vice Wesley per rinforzare la fascia sinistra, in lista anche Udogie del Tottenham.
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