La Roma guarda in Brasile per rinforzare il proprio reparto offensivo e tra i profili finiti sul taccuino giallorosso c'è quello di Keny Arroyo. L'attaccante ecuadoriano, classe 2006, attualmente in forza al Cruzeiro, ha attirato l'attenzione di diversi club europei. Secondo quanto riportato dall'Agência RTI Esporte, sia la società capitolina sia il Benfica avrebbero già avviato i primi contatti con l'entourage del club brasiliano per raccogliere informazioni sulla situazione contrattuale del giocatore. I numeri del ventenne spiegano l'interesse nei suoi confronti: finora ha collezionato 50 presenze, mettendo a referto otto gol e altrettanti assist. Arroyo è approdato al Cruzeiro nel settembre 2025 dal Besiktas. Per assicurarsene il 50% del cartellino, il club brasiliano ha investito otto milioni di euro, mentre la restante metà dei diritti economici è ancora di proprietà dell'Independiente del Valle. Il contratto con la società di Belo Horizonte è valido fino al 31 dicembre 2029 e al suo interno è contenuta una clausola rescissoria da addirittura 100 milioni di euro. Il Cruzeiro, però, avrebbe già fissato le proprie condizioni per sedersi al tavolo delle trattative: servirebbe un'offerta di almeno 45 milioni di euro. Il presidente Pedro Lourenço considera Arroyo un patrimonio del club, ma non avrebbe intenzione di privarsene durante la finestra invernale del mercato europeo. Anche l'entourage del giocatore ritiene possibile una futura cessione, pur senza voler accelerare i tempi: l'obiettivo è individuare una destinazione in un campionato di primo piano, che possa favorirne la crescita e consolidarne il percorso con la nazionale dell'Ecuador.