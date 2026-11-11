Ai media brasiliani l'entourage del giocatore del Real Madrid definisce una "fantasia" la ricostruzione sul suo rifiuto ai rossoneri. Ma in caso di cessione ha intenzione di giocare ai massimi livelli
D'Amico e l'assist a Gasp: per sognare in grande serve un colpo a gennaio
Il futuro di Endrick potrebbe essere lontano dal Real Madrid, con Roma e Milan in prima fila per assicurarsi le prestazioni del brasiliano. La preferenza del giovane talento dei Blancos ad ora sarebbe per i giallorossi, con alcune indiscrezioni dall'Italia che in giornata lo hanno allontanato dai rossoneri. Il motivo sarebbe da ricondurre al simbolo del Milan, ovvero il 'diavolo'. E lo stesso Endrick, profondamente cristiano, avrebbe escluso un trasferimento sotto la Madonnina proprio per questo motivo. Una versione che però è stata smentita in questi minuti direttamente in Brasile dall'entourage del giocatore, che a 'Globo' ha definito questa ricostruzione una "fantasia". Secondo 'UOL Esporte', che riporta la stessa smentita, Endrick inoltre vuole un club che giochi nelle principali competizioni nazionali e internazionali. Quindi un top campionato e la Champions League. Due caratteristiche che la Roma possiede, ma non il Milan che invece partecipa all'Europa League. Il Real Madrid in estate ha chiuso le porte al prestito, a gennaio potrebbe considerare una cessione ma partendo da un titolo definitivo, per una cifra pari almeno a quella pagata al Palmeiras. Parliamo di almeno 60 milioni.
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