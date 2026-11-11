Il futuro di Endrick potrebbe essere lontano dal Real Madrid, con Roma e Milan in prima fila per assicurarsi le prestazioni del brasiliano. La preferenza del giovane talento dei Blancos ad ora sarebbe per i giallorossi, con alcune indiscrezioni dall'Italia che in giornata lo hanno allontanato dai rossoneri. Il motivo sarebbe da ricondurre al simbolo del Milan, ovvero il 'diavolo'. E lo stesso Endrick, profondamente cristiano, avrebbe escluso un trasferimento sotto la Madonnina proprio per questo motivo. Una versione che però è stata smentita in questi minuti direttamente in Brasile dall'entourage del giocatore, che a 'Globo' ha definito questa ricostruzione una "fantasia". Secondo 'UOL Esporte', che riporta la stessa smentita, Endrick inoltre vuole un club che giochi nelle principali competizioni nazionali e internazionali. Quindi un top campionato e la Champions League. Due caratteristiche che la Roma possiede, ma non il Milan che invece partecipa all'Europa League. Il Real Madrid in estate ha chiuso le porte al prestito, a gennaio potrebbe considerare una cessione ma partendo da un titolo definitivo, per una cifra pari almeno a quella pagata al Palmeiras. Parliamo di almeno 60 milioni.