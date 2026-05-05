La Roma guarda in Serie B: occhi su Doumbia del Venezia. Ma c’è la concorrenza di Mou

La Roma è al lavoro per arrivare all'apertura del calciomercato estivo con le idee chiare, indipendentemente da chi sia il direttore sportivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, i giallorossi sono tra le squadre maggiormente interessate a Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 del Venezia. Dopo il grande salto in Serie A dello scorso anno (24 presenza senza gol), in questa stagione Doumbia è definitivamente sbocciato realizzando 9 gol e fornendo 6 assist in 37 partite stagionali. Il suo rendimento ha attirato gli interessi di diverse squadre, a cominciare dal Benfica. Mourinho infatti, nel caso in cui dovesse rimanere a Lisbona, lo considera il profilo ideale per rinforzare la mediana. Sulle sue tracce ci sono anche Milan, Fiorentina, Inter e Atalanta oltre a diverse squadre estere. La valutazione dei Venezia è di oltre 15 milioni visto anche il contratto in scadenza nel 2029.