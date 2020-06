La Roma guarda in Francia: Petrachi segue Doukouré del Valenciennes

Dopo Bianda la Roma continua a seguire le giovani promesse della Francia. Come riporta il sito sport365.fr, il ds Petrachi avrebbe messo nel mirino Ismaël Doukouré del Valenciennes. Il capitano dell’Under 19 della squadra francese ha impressionato diversi club in tutta Europa per le sue caratteristiche: velocità, posizionamento e grande abilità nel recupero del pallone. Il classe 2003 in patria ha suscitato paragoni lusinghieri nonostante la giovane età. Sul giovane difensore ci sarebbe anche l’Atalanta di Gasperini. Doukouré piace anche all’estero: Hertha Berlino, Borussia Mönchengladbach e Salisburgo sarebbero sulle sue tracce. Da sottolineare che prima della pandemia Inter e Benfica avevano manifestato un forte interesse. Insomma la concorrenza per Doukouré è spietata.