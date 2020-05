La Roma fissa a 8 milioni il prezzo di Riccardi. Quattro club di Serie A alla porta

La Roma fissa il prezzo di Alessio Riccardi, giovane centocampista della Roma Primavera e gioiello di Alberto De Rossi. Già nella scorsa estate il classe 2001 avrebbe potuto lasciare la capitale: era stato infatti inserito nella trattativa per portare Rugani dalla Juventus a Trigoria. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Roma, per sanare i conti del proprio bilancio, potrebbe infatti mettere sull’altare dei sacrificabili proprio Riccardi, valutandone il cartellino 8 milioni. Le offerte non mancano, con Bologna, Cagliari, Torino e Sassuolo in corsa per aggiudicarsi il suo talento.