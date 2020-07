La Roma chiede al Chelsea per Moses: l’Inter non lo riscatterà

Dopo 6 mesi in prestito all’Inter, il futuro di Victor Moses probabilmente non sarà in nerazzurro anche a seguito dell’arrivo di Hakimi. Il futuro dell’esterno di proprietà del Chelsea, tuttavia, potrebbe non spostarsi dall’Italia: secondo quanto riporta calciomercato.it, la Roma è sulle tracce del nigeriano con i primi contatti esplorativi già avviati. I giallorossi stanno infatti cercando un sostituto sulla destra a Bruno Peres: nonostante le ultime ottime uscite del brasiliano, Fonseca chiede innesti su quella fascia. Florenzi, infatti, sarà solo di passaggio (con Atalanta e Fiorentina su di lui), mentre Zappacosta sembra destinato al ritorno nei Blues.