La Roma chiede 30 milioni per Under: su di lui ci sono anche Juve e Napoli

Gianluca Petrachi oggi ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport e tra i tanti temi affrontati ha parlato anche delle pedine che a Trigoria faranno di tutto per trattenere: su tutte Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Non sembra rientrare tra queste, però, Cengiz Under. Come riporta il sito calciomercato.it, infatti, la dirigenza della Roma avrebbe fissato il prezzo per l’esterno turco: 30 milioni di euro. Alla finestra, oltre al Bayern Monaco, che aveva già manifestato il proprio interesse nelle passate settimane, ci sarebbero anche Juventus, Napoli ed alcuni club di Premier League.