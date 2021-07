La Roma cerca il terzino: contatti per Telles, Pinto lo vuole in prestito

I giallorossi vorrebbero il brasiliano e il nodo è rappresentato ad ora dalla formula

Dopo l'arrivo ufficiale di Rui Patricio, la Roma deve occuparsi del terzino sinistro. L'infortunio di Spinazzola ha lasciato un buco importante, che Tiago Pinto vorrebbe riempire con Alex Telles. I nomi in orbita giallorossa sono tanti, tra cui anche Bensebaini e ora l'esterno del Manchester United. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la pista che porta al brasiliano ex Inter è confermata: ci sono dei contatti in corso con i Red Devils. La Roma vorrebbe il giocatore in prestito e sembra questo il nodo principale della questione: se lo United darà l'ok per questa fortmula allora la situazione più scaldarsi.