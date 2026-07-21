Trattative in entrata ma anche in uscita. Tony D'Amico è concentrato su entrambi i fronti e oltre alla possibile cessione di Koné è al lavoro per gli addii degli esuberi. In cima alla lista c'è Kumbulla, tornato dal prestito in Spagna al Maiorca ma fuori dal progetto di Gasperini. Fa parte della lista B e non parteciperà alle amichevoli. Su di lui ci sono Elche, Levante e Rayo Vallecano. L'obiettivo è monetizzare anche perché il contratto è in scadenza e cederlo in prestito significherebbe poi perderlo il prossimo anno senza incassare soldi. Situazione simile per Salah-Eddine che causa Mondiale tornerà il 30 luglio, in tempo per la partenza per Cardiff. Il marocchino, però, sarà solamente di passaggi. Non rientra nei piani del mister e gli agenti sono a caccia di una squadra. Sondaggi da Premier e Liga, ma non è da escludere un nuovo tentativo del PSV Eindhoven che lo ha perso a giugno ma vorrebbe riportarlo in Olanda. La Roma chiede circa 10 milioni di euro. A far aumentare il tesoretto potrebbe pensarci anche Dovbyk che è nel mirino della Fiorentina per il post Kean. I giallorossi vogliono cederlo (la richiesta è di 25 milioni) per far spazio a Tresoldi, altro grande obiettivo del mercato. Capitolo giovani: nessuna novità per Cherubini, mentre passi in avanti per Pagano che interessa all'Empoli. In uscita anche Vasquez. Verso l'addio anche Angeliño: su di lui c'è il Deportivo la Coruña. La Roma cerca soldi dalle cessioni minori per piazzare i colpi, aspettando Summerville.