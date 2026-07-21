Tullio Tinti, agente di Matteo Ruggeri, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SkySport nella quale ha fatto il punto sul suo assistito: "Ha disputato una stagione straordinaria con l'Atletico Madrid. Per giocare in una piazza come Madrid serve una personalità importante". Tinti ha poi proseguito parlando degli interessamenti da parte di club di Serie A: "È normale che, dopo un'annata del genere, arrivino interessamenti, non solo da Roma e Fiorentina che l'hanno cercato, ma anche da altri club italiani e stranieri". L'agente ha però spento qualsiasi ipotesi di cessione: "Tuttavia l'intenzione dell'Atletico e del giocatore è quella di proseguire insieme. A gennaio il Nottingham Forest aveva chiesto informazioni, ma non era sul mercato e non lo è nemmeno oggi".