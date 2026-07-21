Pochi dettagli e Summerville sarà finalmente un nuovo giocatore della Roma. Secondo quanto riportato da SportItalia la trattativa tra la Roma e West Ham è in chiusura, decisiva l'ultima offerta dei giallorossi da circa 47 milioni di euro più bonus che si è avvicinata alla richiesta da 50. Per il giocatore pronto un contratto da 5 anni a 4 milioni a stagione. È il primo colpo di D'amico e diventerà l'acquisto più oneroso della storia dei giallorossi. Summerville occuperà finalmente la casella del famoso esterno d'attacco di piede destro che Gasperini chiede da un anno. L'arrivo del giocatore potrebbe esserci già questa sera, l'affare è quasi concluso.