La Fiorentina si iscrive alla corsa per Matias Soulé. L'argentino rimane in uscita, ma offerte dalla Premier e dalla Bundesliga non sono arrivate. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il club toscano ha avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore per trovare una quadra sull'ingaggio, in caso di 'ok' Paratici presenterà una prima offerta ai giallorossi che non vorrebbero cederlo per meno di 35 milioni di euro. Soulé preferisce l'Inghilterra ma il Sunderland di Ghisolfi non è andato oltre ad un sondaggio esplorativo. L'argentino attende e prosegue il ritiro con la squadra. L'anno scorso la sua stagione è stata segnata dalla pubalgia, problema che ormai sembra essere alle spalle. Nella prima amichevole ha messo a referto un gol e un assist.