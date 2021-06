La Juve vuole Mirante per il dopo Buffon: c’è la concorrenza del Milan

Calciomercato as roma: tutte le notizie

Il portiere giallorosso sarebbe il profilo ideale da affiancare a Szczęsny e potrebbe arrivare a parametro zero. I rossoneri in corsa per dare un vice a Maignan

Redazione

La Juventus sta cercando il sostituto di Buffon nel ruolo di vice Szczęsny, e il profilo ideale individuato dalla società bianconera sarebbe quello di Antonio Mirante. A riportarlo è il Corriere di Torino. Il portiere classe '83 sarà libero dal suo contratto con la Roma il 30 giugno 2021, e potrebbe raggiungere Torino a parametro zero. Mirante tornerebbe così nella squadra che nel 2004 lo ha fatto esordire in serie A. La Juventus, però, dovrà battere la concorrenza del Milan, che sta cercando un secondo da affiancare al nuovo portiere Maignan: i rossoneri hanno da tempo espresso il loro gradimento per il giocatore giallorosso, e difficilmente si faranno da parte.