La Roma ha messo il turbo. Oggi ha ufficializzato Castro e chiuso l'affare Koulierakis, senza dimenticare l'offerta da 25 milioni per Read. Giorni infuocati di calciomercato che stanno portando i primi frutti. Gasperini può essere soddisfatto: in Galles potrà lavorare con almeno due volti nuovi. Ma il mercato della Roma non si ferma qui. Anzi. Sia in entrata sia in uscita sono attese altre operazioni. La priorità resta l'ala sinistra, ma D'Amico ascolta anche le offerte per i giocatori già presenti in rosa. Tra questi c'è Daniele Ghilardi, che con l'arrivo del difensore greco potrebbe trovare meno spazio. Per questo motivo, come riportato da Radio Manà Manà Sport Roma, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per l'ex Verona. Non sarà semplice. Ghilardi è giovane e ha ancora ampi margini di crescita. Gasperini non vorrebbe privarsene. Per convincere la Roma, i bianconeri starebbero valutando l'inserimento di Gatti come contropartita tecnica. Al momento, però, si tratta soltanto di un'idea. E potrebbe anche rimanere tale.