La Cremonese continua a guardare in casa Roma dopo Milanese: interessa Ndiaye

La Cremonese è una delle squadre più attive in questo mercato. La neopromossa sta costruendo una squadra che gli permetta di rimanere nella massima serie e dopo l'acquisto di Milanese per 750 mila euro, continua a guardare in casa Roma. Secondo Sportitalia, nello specifico, a destare l'interesse del club lombardo è il giocatore della Primavera Ndiaye. Braccetto nella difesa a tre costruita da Alberto De Rossi, il senegalese classe 2002 e in scadenza nel 2024 potrebbe essere adattato anche a terzino destro. In stagione ha collezionato 32 presenze e 2 gol guadagnandosi anche la chiamata in panchina da Mourinho in due occasioni (contro Spezia e Inter).