Kumbulla, la nota di uno scout che lo aveva segnalato alla Roma: “Da comprare subito”

Nel pomeriggio Marash Kumbulla arriverà a Fiumicino, sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e poi firmerà il quinquennale con la Roma da 1,5 milioni netti a stagione. Eppure già da novembre 2016, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, la Roma aveva già adocchiato il centrale albanese. A firmare la relazione positiva sul difensore, osservato e ammirato durante una gara con gli Allievi Nazionali tra Verona e Latina, era stato Girogio Boscolo, ai tempi scout nazionale della Roma: “Da comprare subito in ottica futura per la prima squadra. Dimostra personalità, tranquillità nella gestione e distribuzione della palla, ottima struttura fisica in relazione all’età, margini di miglioramento. Attento e deciso nella marcatura, buon attacco su palla e avversario, forte nel gioco aereo. Giocatore molto interessante”