Marash Kumbulla, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia in merito al proprio futuro e alla sua voglia di provare a giocarsi le sue carte in ritiro con Gasperini dopo il ritorno dal prestito al Maiorca. Difficile che il suo desiderio sarà esaudito. Ecco le sue parole:

Ti immagini un tuo percorso ancora alla Roma, soprattutto con Gian Piero Gasperini?“Ho solo parole positive per mister Gasperini. Lo conoscevo già prima e penso che la sua carriera parli da sola. Ovviamente mi piacerebbe molto lavorare con lui, l’ho già detto altre volte. Però sono cose che si vedranno nelle prossime settimane, perché non dipende solo da me o da lui. Cercherò di arrivare in ritiro pronto, di giocarmi le mie carte e poi decideremo tutti insieme quale sarà la soluzione migliore per tutti”.