Ancora tre giorni e Gasp potrà riabbracciare Koné. Il francese è in vacanza dopo il lungo Mondiale e lunedì tornerà a correre agli ordini del tecnico piemontese. Finalmente Manu potrà riprendersi le chiavi del centrocampo. La speranza dell'ex Atalanta è quella di averlo a disposizione per tutta la stagione. Ma il suo nome è stato spesso accostato, in questi mesi di mercato, a diverse squadre di Premier League. La Roma è disposta ad ascoltare offerte. Ma sotto i 60 milioni il club non è intenzionato a cederlo. La squadra più interessata resta il Manchester United, anche se negli ultimi giorni l'interesse sembra essere calato. A fare chiarezza ci ha pensato il giornalista inglese Ben Jacobs. Secondo quanto riportato, i Red Devils sono divisi sull'affare. Il capo dello scouting Christopher Vivell spinge per il suo arrivo. Lo considera il profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Di diverso avviso è Carrick. Il tecnico dello United preferirebbe un giocatore con esperienza in Premier League o un profilo ritenuto 'superiore', come Tchouameni. Questo il motivo del rallentamento o addirittura della chiusura definitiva. Perché la parola finale spetta all'allenatore. E questo aumenta- esponenzialmente - le possibilità di permanenza di Koné a Roma. Una notizia che farà felice (e non poco) Gasperini.