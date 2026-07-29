Oltre a Salah-Eddine anche Angeliño è a un passo dall'addio alla Roma. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto il Deportivo la Coruña è vicino all'acquisto del giocatore in prestito con diritto di riscatto, rimangono da limare dei piccoli dettagli e poi lo spagnolo potrà partire. Non aveva convinto Gasperini in queste settimane di ritiro e dopo una stagione ricca di alti e bassi lascia i giallorossi. Al suo posto per il ruolo di vice Wesley c'è sul taccuino Alessio Cacciamani del Torino. Il club granata chiede oltre 5 milioni di euro per il classe 2007 che l'anno scorso era in prestito alla Juve Stabia.