Manu Koné rimarrà a Roma. Per settimane il suo futuro è stato in bilico. Il francese aveva attirato l'attenzione dei maggiori club europei. Il profilo piaceva. Tanto. Ma nessuno, alla fine, ha mai fatto davvero il passo decisivo. Una sola proposta ufficiale. Quella dell'Atlético Madrid. Respinta. Poi il nulla. Chelsea e United hanno mostrato interesse concreto. Ma nessuno si è mai spinto oltre. L'unica vera 'minaccia' per la Roma rimaneva proprio la squadra di Carrick. Ora, però, anche quella porta sembra essersi chiusa. L'acquisto imminente di Baleba ha cambiato tutto. E, come riporta Fabrizio Romano, Koné va verso la permanenza in giallorosso. Non più un giocatore con le valigie pronte. Ma un perno della squadra. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, sarà davvero difficile immaginare un addio. Da poco è tornato in gruppo. Ora punta la Fiorentina. Gasp lo aspetta. Perché il suo rientro può restituire alla Roma quello che è mancato in alcuni test amichevoli: equilibrio, corsa e intensità. Koné resta. E ora può diventare ancora più importante.