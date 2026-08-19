Manu ora viaggia verso la permanenza. Sullo sfondo c'è il Chelsea
Koné, il perno della Francia al Mondiale con un futuro ancora da definire
Nessuna offerta in arrivo per Koné da parte del Manchester United. Secondo quanto riportato da The Athletic i Red Devils sono ad un passo dal chiudere la trattativa col Brighton per Baleba. Messi sul piatto 60 milioni di sterline più 5 di bonus per il centrocampista che ha già detto sì al trasferimento. L'offerta ancora non ha convinto del tutto la squadra inglese ma i contatti tra le parti vanno avanti. Manu, quindi, viaggia verso la permanenza a Trigoria. Ad oggi l'unica offerta ufficiale arrivata è ancora quella da 43 milioni dell'Atletico Madrid lo scorso giugno. Il francese, però, non era convinto. Sullo sfondo c'è il Chelsea, ancora fermo ad un timido sondaggio.
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