Nessuna offerta in arrivo per Koné da parte del Manchester United. Secondo quanto riportato da The Athletic i Red Devils sono ad un passo dal chiudere la trattativa col Brighton per Baleba. Messi sul piatto 60 milioni di sterline più 5 di bonus per il centrocampista che ha già detto sì al trasferimento. L'offerta ancora non ha convinto del tutto la squadra inglese ma i contatti tra le parti vanno avanti. Manu, quindi, viaggia verso la permanenza a Trigoria. Ad oggi l'unica offerta ufficiale arrivata è ancora quella da 43 milioni dell'Atletico Madrid lo scorso giugno. Il francese, però, non era convinto. Sullo sfondo c'è il Chelsea, ancora fermo ad un timido sondaggio.