Ufficiale, la Roma saluta Kluivert: ha firmato col Nizza

L'olandese si trasferisce in Francia in prestito con diritto di riscatto

Tutto fatto per il passaggo di Justin Kluivert in prestito al Nizza, che ora è diventato anche ufficiale. L'esterno olandese è rientrato alla Roma dopo il prestito al Lipsia, ma non per restare. La sua prossima avventura sarà in Francia: dopo l'accelerata delle ultime ore è arrivato anche il comunicato ufficiale del Nizza che lo ha annunciato con un tweet. Anche Kluivert ha scritto su Instagram usando un gioco di parole: "Nice to be here. Pronto per una nuova sfida". Mourinho ha scelto di non puntare su di lui, il classe '99 giocherà in Ligue 1 con la formula del prestito con diritto di riscatto.