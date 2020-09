Rick Karsdorp all’Atalanta è un affare che rischia di saltare. Nonostante l’accordo tra la Roma e nerazzurri per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni, manca quello per le commissioni da destinare agli agenti che hanno condotto la trattativa. Come riporta Sky Sport, la società di Percassi sta già pensando al piano B e ha contattato il Chelsea per Zappacosta, rientrato dopo la stagione in prestito proprio alla Roma.