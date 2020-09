Karsdorp al Genoa: operazione in chiusura. Preziosi aspetta il sì di Jesus

Ci siamo. Rick Karsdorp sta per lasciare nuovamente la Roma: dopo il prestito dello scorso anno al Feyenoord, l’esterno olandese – titolare nelle ultime amichevoli dei giallorossi – è pronto a vestire la maglia del Genoa. Come riporta Nicolò Schira su Twitter, è in chiusura la trattativa che porterà in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro (che può diventare obbligo a un determinato numero di presenze) Karsdorp al Grifone. Intanto Preziosi aspetta anche il sì di Juan Jesus, per cui manca ancora l’accordo sullo stipendio e le commissioni. Bonifazi è il piano B al centrale brasiliano della Roma.