Kamara, offerti cinque milioni dall’Atletico Madrid: il Marsiglia rifiuta

La Roma è da tempo interessata al centrocampista ma deve liberarsi prima di Diawara

La corsa a Kamara si arricchisce di un nuovo pretendente. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, infatti, nella giornata di ieri l'Atletico Madrid avrebbe fatto recapitare al Marsiglia un'offerta di cinque milioni di euro. Il presidente Pablo Longoria avrebbe però declinato valutando il giocatore intorno ai dieci milioni, nonostante il contratto in scadenza a giugno. La situazione gioca a sfavore dei francesi che per non perdere il ragazzo a zero dovrebbero venderlo entro questa sessione di mercato. La Roma è da tempo interessata al centrocampista ma deve liberarsi prima di Diawara che nel frattempo ha aperto alla cessione. Il problema, però, riguarda anche l'ingaggio non indifferente richiesto. Le offerte non mancano nemmeno dalla Premier dalla quale si sono fatte avanti Manchester United e Newcastle.